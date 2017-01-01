14:30 01.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман анонсировал решение проблем таможни в 2017 году

На украинской таможне на данный момент вдвое больше ресурса чем того, что поступает в Госбюджет. 

Гройсман анонсировал решение проблем таможни в 2017 году

Об этом во время заседания правительства рассказал Владимир Гройсман. Он также добавил, что удалось многое сделать и теперь цифры говорят сами - 1,5-2 млрд грн ежемесячно – это перевыполнение плана с августа 2016 г.

Никогда ранее такого не было, что там еще есть ресурсов столько, которые следует привлечь в госбюджет нашей страны – отметил Гройсман. Он добавил, что правительство масштабно в 2017 г. займется проблемами таможни.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Гройсман жаловался на туалет на украинской таможне. Чтобы таможня выглядела должным образом, нужны мини-реформы – заявлял он ранее.


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