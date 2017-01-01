Бюджет-2017 вступил в силу

Согласно документу, доходы бюджета-2017 определены на уровне 731,03 миллиардов гривен, в том числе доходы общего фонда - в сумме 673,74 миллиардов гривен и доходы специального фонда - в сумме 57,3 миллиардов гривен.

Как сказано в документе, доходы бюджета-2017 определены на уровне 731,03 миллиардов гривен, в том числе доходы общего фонда - в сумме 673,74 млрд гривен и доходы специального фонда - в сумме 57,3 миллиардов гривен.

Расходы бюджета-2017 определены в размере 800,02 миллиардов гривен, в том числе расходы общего фонда - в сумме 739,7 миллиардов гривен и расходы специального фонда - в сумме 60,3 млрд гривен.

Предельный объем дефицита бюджета-2017 определен в сумме 77,55 миллиардов гривен, в том числе предельный объем дефицита общего фонда - в сумме 62,3 миллиардов гривен и предельный объем дефицита специального фонда - в сумме 15,2 млрд гривен. "Определить на 31 декабря 2017 года предельный объем государственного долга в сумме 1,717 триллионов гривен и предельный объем гарантированного государством долга в сумме 579,4 миллиардов гривен", - сказано в тексте закона.

Также установлен прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2017 года - 1 544 гривны, с 1 мая - 1 624 гривны, с 1 декабря - 1 700 гривен. Минимальная заработная плата в месячном размере установлена с 1 января в размере 3 200 гривен (в почасовом размере: с 1 января - 19,34 гривны).

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на встрече с президентом Украины Петром Порошенко премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Кабинет министров Украины приступает к выполнению закона о госбюджете-2017.