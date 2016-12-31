20:00 31.12.2016 | Экономика | Новости
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В 2016 году богатейшие люди мира заработали 237 миллиардов долларов

Первую строчку в списке богатейших людей мира сейчас занимает Билл Гейтс.

В 2016 году богатейшие люди мира заработали 237 миллиардов долларов

Так, 500 богатейших людей в мире в 2016 г. сумели увеличить свой суммарный капитал на 237 млрд долл. Об этом передает Bloomberg.

Состояние пяти сотен богачей к концу года составило примерно 4,4 трлн долл. В январе-феврале 2016 г. капитал  самых состоятельных людей сокращался. 11 февраля был пик падения капиталов, и потери этих людей по сравнению с началом года составляли 382 млрд долл., после этого их общее состояние начало расти. 2016 год был непростым для большого бизнеса – прежде всего из-за волнения рынков в связи с исходом референдума по Brexit и по причине негативной макроэкономической статистики в КНР.

Как сообщал УРА-Информ, ранее стало известно, какое состояние оставил Джордж Майкл.


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