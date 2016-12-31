Украинцы в 2016 году начали больше экономить

Об этом говорят данные Госстатистики. Согласно данным Госстата - в третьем квартале 2016 г. - по сравнению с третьим кварталом 2015 г. сбережения граждан страны выросли на 20,1% - до 16,475 млрд грн.

При этом в третьем квартале 2016 г. доходы людей составили 527,1 млрд грн, а расходы - 510,6 млрд грн. При этом за третий квартал 2016 г. в сравнении с таким же периодом 2015 г. номинальные доходы выросли на 17,0%, а расходы увеличились на 16,9%. При этом имеющийся доход, который можно использовать на приобретение товаров и услуг, вырос на 15,8%, а реальный доход, определенный учитывая ценовой фактор - на 7,3%.

Как сообщал УРА-Информ, средняя зарплата в Украине стала выше на 56 гривен.