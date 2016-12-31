01:00 31.12.2016 | Экономика | Новости
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Турция выделит украинской армии три миллиона долларов

Средства в Украину поступят в 2017 г.

Турция выделит украинской армии три миллиона долларов

Так, Турция в 2017 г. намерена выделить более 3 млн долл. специально для Вооруженных сил Украины. Об этом с помощью Twitter рассказал посол Украины в Турции Андрей Сибига - по итогам проведенной встречи с представителем Минобороны этой страны.

Он отметил, что у Украины - замечательное окончание года - подписано соглашение - будет помощь от Турецкой республики в 2017 г. - для украинской армии на 3,1 млн долл. Стратегическое партнерство в действии - добавил Сибига. Напомним, что ранее сообщалось о том, что Украина и Турция хотят начать общее производство танков, ракет и беспилотников. По словам секретаря СНБО  - Турция очень заинтересована в сотрудничестве с Украиной в области оборонной промышленности.

Как сообщал УРА-Информ, поддержать Украину в борьбе с российской агрессией обещал сенатор США Джон Маккейн.


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