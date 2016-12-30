18:13 30.12.2016 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В третьем квартале 2016 года доходы украинцев выросли на 17%

При этом расходы населения Украины выросли на 16,9%.

В третьем квартале 2016 года доходы украинцев выросли на 17%

Доходы украинцев (без учета АР Крым, г. Севастополя и части зоны антитеррористической операции) в III квартале 2016 г. составили 527 млрд 73 млн грн – а это на 17% больше, чем за такой же период 2015 г. Об этом передает Госслужба статистики (Госстат).

За один год зарплата украинцев выросла на 24,9% - до 214,9 млрд грн; смешанный доход - на 8,6%, до 121,3 млрд грн; соцпомощь и иные текущие трансферты - на 16,4%, до 170,8 млрд грн; доходы от собственности - на 0,6%, до 20,03 млрд грн. Расходы украинцев выросли на 16,9% - до 510,6 млрд грн.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине средняя зарплата выросла на 56 гривен.


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