Цена нефти Brent достигла 57 долл. за баррель

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, нефть Brent торговалась на отметке в 57,12 долларов за баррель. Это на 1,75% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 53,93 доллара за баррель, потеряв 0,30%.

Также добавим, что во время встречи ОПЕК в Вене 30 ноября картель договорился о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", цена нефти Brent выросла до 55,16 доллара за баррель.