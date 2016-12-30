08:43 30.12.2016 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Цена нефти Brent достигла 57 долл. за баррель

Цена нефти североморской марки Brent утром 30 декабря 2016 года поднялась выше отметки в 57 долларов за баррель.

Цена нефти Brent достигла 57 долл. за баррель

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, нефть Brent торговалась на отметке в 57,12 долларов за баррель. Это на 1,75% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 53,93 доллара за баррель, потеряв 0,30%.

Также добавим, что во время встречи ОПЕК в Вене 30 ноября картель договорился о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", цена нефти Brent выросла до 55,16 доллара за баррель.


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