На реконструкцию автотрассы "Одесса-Рени" направят 200 миллионов гривен

Это - больше, чем было выделено за весь год. Об этом сказано в сообщении ГФС в Facebook. Согласно сообщению - для реконструкции дороги Одесса-Рени в декабре 2016 г. будет направлено 200 млн грн. - отметил Насиров.

Также сказано, что Одесская таможня лишь за декабрь перевыполнила запланированные поступления в госбюджет на 30% - что составило 411 млн грн. По итогам декабря 2016 г. сборы таможни выросли на 30% - примерно на 411 млн грн – отметил Насиров.

Как сообщал УРА-Информ, в 2017 г. для ремонта дорог Кировоградской области направят 1,3 млрд грн.