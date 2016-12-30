Гройсман призвал местные власти строить детские сады

По его словам, к большому сожалению, в стране детские учреждения для маленьких переполнены. Как заявил глава правительства на открытии дошкольного учебного заведения № 791 в Дарницком районе Киева, это задачи местных властей на сегодняшний день.

Необходимо сделать приоритет именно на восстановлении, а также строительстве новых детских садов. Такие возможности в стране у нас есть, - заявил Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Владимир Кличко инициировал выделение из столичного бюджета средств на образование. Сумма в 300 миллионов гривен уйдет на воплощение образовательных инноваций в Киеве, - заявил городской голова.