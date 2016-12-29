В Украине построят десантные катера "Кентавр"

Об этом сказано на странице Генштаба ВСУ в Facebook. Согласно сообщению – строительство данных боевых единиц для Военно-Морских Сил ВСУ будет происходить по заказу Минобороны Украины.

Отмечается, что командующий Военно-Морских Сил ВСУ вице-адмирал Игорь Воронченко подчеркнул немалое значение для развития флота, а также укрепления обороноспособности Украины продолжение строительства боевых катеров. Он также поблагодарил коллектив ОАО "Завод "Ленинская кузница" за сотрудничество.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Порошенко выбрал командующего ВМС Украины.