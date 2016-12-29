02:00 29.12.2016 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине построят десантные катера "Кентавр"

28 декабря на столичном судостроительном заводе прошла церемония закладки десантных катеров типа "Кентавр". 

В Украине построят десантные катера

Об этом сказано на странице Генштаба ВСУ в Facebook. Согласно сообщению – строительство данных боевых единиц для Военно-Морских Сил ВСУ будет происходить по заказу Минобороны Украины.

Отмечается, что командующий Военно-Морских Сил ВСУ вице-адмирал Игорь Воронченко подчеркнул немалое значение для развития флота, а также укрепления обороноспособности Украины продолжение строительства боевых катеров. Он также поблагодарил коллектив ОАО "Завод "Ленинская кузница" за сотрудничество.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Порошенко выбрал командующего ВМС Украины.


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