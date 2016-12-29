14:33 29.12.2016 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В 2017 году бюджет развития столицы составит семь миллиардов гривен

На 2017 г. бюджет развития Киева составляет больше 7 млрд грн.

В 2017 году бюджет развития столицы составит семь миллиардов гривен

Об этом рассказал премьер Украины Владимир Гройсман – в рамках открытия детсада в Дарницком районе города. По его словам – на данный момент на местах сконцентрированы на миллиарды. Бюджет развития же столицы на следующий год составит более 7 млрд грн.

Это означает, что будут в том числе новые детсады и решат насущные проблемы киевлян – добавил Гройсман.

Как сообщал УРА-Информ, Гройсман на церемонии открытия детсада в столице также заявил о том, что для местной власти восстановление детсадов должно быть приоритетом. На данный момент десятки тысяч детей стоят в очередях в детсады – также подчеркивал премьер.


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