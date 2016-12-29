НБУ проведет сегодня аукцион по продаже 100 млн долл.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Учитывая сохранение ситуативного давления на курс гривны Национальный банк сохраняет присутствие на межбанковском валютном рынке. Сегодня, 29 декабря, Национальный банк также объявил о проведении аукциона по продаже иностранной валюты, чтобы предотвратить чрезмерные колебания курса гривни. Объем аукциона - до 100 млн долл. США ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение текущей недели Нацбанк уже провел два аукциона по продаже иностранной валюты для предотвращения чрезмерных колебаний курса гривны.

Во время аукционов было удовлетворено заявки участников на общую сумму 144 млн долл. США.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее НБУ обязал не банковские "обменки" использовать кассовые аппараты.