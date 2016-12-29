13:11 29.12.2016 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин поручил Пенсионному фонду следить за повышением зарплат

Кабинет Министров Украины поручил Пенсионному фонду мониторить соблюдения норм оплаты труда в бюджетной сфере в связи с повышением минимальной с января 2017 года.

Кабмин поручил Пенсионному фонду следить за повышением зарплат

И если кто-то из руководства будет переводить сотрудников на ставку 0,75 и прочее, будут приниматься соответствующие решения. Об этом в четверг, 29 декабря, на селекторном совещании заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Он также призвал председателей областных и Киевской государственных администраций контролировать вопрос обеспечения повышения минимальных зарплат.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Киевская городская государственная администрация намерена компенсировать нагрузку на городской бюджет в размере четырех миллиардов гривен для обеспечения минимальной зарплаты работникам бюджетной сферы из Фонда развития столицы.


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