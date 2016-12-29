Кабмин поручил Пенсионному фонду следить за повышением зарплат

И если кто-то из руководства будет переводить сотрудников на ставку 0,75 и прочее, будут приниматься соответствующие решения. Об этом в четверг, 29 декабря, на селекторном совещании заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Он также призвал председателей областных и Киевской государственных администраций контролировать вопрос обеспечения повышения минимальных зарплат.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Киевская городская государственная администрация намерена компенсировать нагрузку на городской бюджет в размере четырех миллиардов гривен для обеспечения минимальной зарплаты работникам бюджетной сферы из Фонда развития столицы.