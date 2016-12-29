Для Нацполиции была снижена стоимость автомобилей, - Аваков

Сообщил об этом в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков. Он отметил, что рад сообщить о том, что глава Mitsubishi Motors согласился с обращением о возможности оптимизации цены автомобилей для украинской полиции – по причине сложившейся в стране ситуации.

Центр обслуживания подразделений полиции получил письмо от представителя корпорации в Украине по поводу согласования предоставления скидки до 14% от начальной стоимости. То есть - Нацполиция получает шанс приобрести ориентировочно 101 специализированный автомобиль Mitsubishi Outlander PHEV.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Порошенко одобрил снижение ставок акциза на б/у авто.