В 2016 году ОСМД привлекло почти 60 млн грн на утепление многоэтажек

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой ОГА.

"Такие данные свидетельствуют, что ОСМД начали доверять государству и почувствовали преимущества предложенного механизма софинансирования энергоэффективных мероприятий. Если сначала ОСМД привлекали незначительные суммы средств - от 100 тыс. в энергоэффективные мероприятия, то сегодня они уже во второй раз и в третий раз идут по Правительственным помощью и берут большие суммы средств для проведения комплексных мероприятий энергомодернизации и утепления всего дома", - прокомментировал Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Как отмечается, благодаря тесному сотрудничеству Госэнергоэффективности и местной власти уже принято 215 местных программ.

Кроме того, наибольшую дополнительную финансовую помощь в размере от 20-55% от суммы "теплого" кредита предоставляют в таких городах: Новоград-Волынский, Краматорск, Ивано-Франковск, Харьков, Херсон, Одесса, Мариуполь, Винница, Киев, Львов, Моршин, Чернигов, Ужгород.

Также отметим, лидером по объему средств, привлеченных на утепление многоквартирных домов, является Волынская область, где взято "теплых" кредитов для ОСМД на сумму более 15 млн грн. За Волынью следуют Львовский и Запорожский регионы.

По данным ведомстве, с начала действия программы 616 ОСМД воспользовались ею и привлекли более 75 млн. грн на повышение энергоэффективности в своих домах. Правительство возместило им 28,3 млн. гривен.

Как сообщал "Ура-Информ", в столице 30 миллионов гривен выделят на энергоэффективные гранты.