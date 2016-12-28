В Украине зарплатная задолженность выросла на 2,1%

Об этом передает Госстатистики. Соглано данным - в течение ноября 2016 г. сумма задолженности по выплате зарплат увеличилась на 2,1% - то есть на 42,0 млн грн. и на первое декабря составила 2004,0 млн грн.

В частности, на декабрь 2016 г. основная доля суммы долга пришлась на промышленность — 74,6%, на транспорт, а также на складское хозяйство, курьерскую деятельность — 9,6%. Однако больше половины долга зафиксировано в Луганской области — 23,0%, и в Донецкой области — 17,8%.

Как сообщал УРА-Информ, в 2017 г. сотрудникам прокуратуры повысят зарплату.