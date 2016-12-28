Украина вводит антидемпинговые пошлины на ввоз российских удобрений

В ближайшее время соответствующий законопроект буде направлен в парламент. Как сказано в сообщении пресс-службы ведомства, комиссия провела расследование и сделала выводы, что импорт российских удобрений в Украине по демпинговым ценам наносит ущерб отечественным производителям химических удобрений и несет угрозу продовольственной безопасности Украины.

Так по данным МКМТ, поскольку Россия является основным поставщиком удобрений в Украине, демпинговые цены ставят украинских аграриев в опасную зависимость от их поставок в будущем. В связи с чем, Кабинет министр начал готовить закон о снижении пошлин на ввоз основных удобрений.

Вместе с тем, в ведомстве отметили, что непредвиденное прекращение поставок российских удобрений в одностороннем порядке может стать еще одним поводом для агрессии Российской Федерации против Украины в торговой сфере, поэтому в МКМТ считают, что необходимо принять меры по диверсификации поставок удобрений в Украину из Китая, стран Ближнего Востока, США, а также других страны.

Напомним, Украина до конца 2017 года продлила действие ставок ввозной пошлины на импорт товаров российского производства.

Как сообщал УРА-Информ, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 21 декабря.