05:00 28.12.2016 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина и Израиль согласовали следующий раунд переговоров о ЗСТ

Украина и Израиль согласовали следующий раунд переговоров о Зоне свободной торговли.

Украина и Израиль согласовали следующий раунд переговоров о ЗСТ

Они пройдут в конце января - начале февраля следующего года в Киеве. Как пояснила во вторник, 27 декабря, на пресс-конференции в Киеве заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Наталия Микольская, такое решение является выгодным для обеих стран.

Израилю нужны новые рынки сбыта, так как конкуренция на рынке Европейского Союза будет усиливаться, - отметила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Владимир Гройсман перенес свой визит в Израиль на неопределенный срок. При этом МИД надеется, что визит Гройсмана в Израиль состоится в 2017 году.


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