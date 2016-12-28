Украина и Израиль согласовали следующий раунд переговоров о ЗСТ

Они пройдут в конце января - начале февраля следующего года в Киеве. Как пояснила во вторник, 27 декабря, на пресс-конференции в Киеве заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Наталия Микольская, такое решение является выгодным для обеих стран.

Израилю нужны новые рынки сбыта, так как конкуренция на рынке Европейского Союза будет усиливаться, - отметила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Владимир Гройсман перенес свой визит в Израиль на неопределенный срок. При этом МИД надеется, что визит Гройсмана в Израиль состоится в 2017 году.