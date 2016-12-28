Тендер на 13 млрд гривен от "Укргаздобычи" выиграла фирма с 2 сотрудниками

Об этом сообщает в социальной сети Facebook эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук.

Как отмечается, победителем тендера "Укргаздобычи" на 13,3 млрд грн по привлечению внешних подрядчиков на буровые работы стала фирма-посредник "Північгазресурс". Кроме того, фирма предложила цену 2,16 млрд грн.

"Примечательно, что НКРЭ уже отказывала структуре в лицензии на поставку газа поскольку не нашла ее по указанному адресу. Кроме того, "Північгазресурс", штат которого представлен всего двумя сотрудниками, фигурирует в 12 судебных решениях, десять из которых – по уголовным производствам", – написал эксперт.

Согласно его словами, компания-победитель неизвестна на рынке, а ее уставной капитал слишком мал для организации бурения газовых скважин.

Отметим, уставной фонд компании составляет всего 74,4 тысячи гривен, что показывает отсутствие у нее собственных буровых установок. В свою очередь, цена ниже заявочной в 6 раз, свидетельствует о том, что техника для работ будет или списанной, или в аварийной состоянии.

Также Корольчук подчеркнул, второе по наименьшей цене предложение по закупкам установило ООО "Викториос компани". Он отметил, что данная структура также зарегистрирована по тому же адресу, что и "Пивничгазресурс" – Киев, ул.Короленковская 4, и принадлежит тем же владельцам.

"Укргаздобыча", которая является крупнейшим газодобывающим предприятием страны и обеспечивает около 75% общей добычи газа, занимается махинациями. По сути, ее руководитель Олег Прохоренко не просто совершает экономические преступления, а ведет целенаправленную деятельность против национальной и энергетической безопасности страны", – добавил эксперт.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее "Укргаздобыча" намерена увеличить добычу природного газа уже в этом году – до 14,6 млрд куб.