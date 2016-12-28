Порошенко одобрил закон о минималке и страховых выплатах

Подписанный документ под №5130 от 6 декабря предусматривает повышение с 1 января минимальной заработной платы до 3 200 гривен, а также страховых выплатах.

Как сказано в пояснительной записке к документу, размещенной на сайте Верховной Рады, закон направлен на совершенствование законодательства по повышению минимальных размеров оплаты труда и страховых выплат, экономному и рациональному использованию государственных средств и приведению в соответствие с финансовыми возможностями положений отдельных законов Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины опубликовала Закон Украины №1801-19 от 21 декабря 2016 года о государственном бюджете Украины на 2017 год.