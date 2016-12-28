12:32 28.12.2016 | Экономика | Новости     Новости Украины
100156820:Polishuk

Порошенко одобрил закон о минималке и страховых выплатах

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 28 декабря, подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины".

Порошенко одобрил закон о минималке и страховых выплатах

Подписанный документ под №5130 от 6 декабря предусматривает повышение с 1 января минимальной заработной платы до 3 200 гривен, а также страховых выплатах.

Как сказано в пояснительной записке к документу, размещенной на сайте Верховной Рады, закон направлен на совершенствование законодательства по повышению минимальных размеров оплаты труда и страховых выплат, экономному и рациональному использованию государственных средств и приведению в соответствие с финансовыми возможностями положений отдельных законов Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины опубликовала Закон Украины №1801-19 от 21 декабря 2016 года о государственном бюджете Украины на 2017 год.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив