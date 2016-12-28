Пенсионный фонд следует сделать бездотационным, - Гройсман

Об этом в рамках заседания украинского правительства 28 декабря заявил премьер страны Владимир Гройсман. По его словам - Пенсионный фонд Украины должен перестать являться дотационным, а пенсия должна стать выше – добавил он. Гройсман подчеркнул также, что шаги правительства Украины по повышению минимальной заработной платы оправданы.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в Минфине поведали о покрытии дефицита Пенсионного фонда. Также в ведомстве рассчитывают на рост поступлений от оплаты социального взноса – чтобы покрыть дефицит Пенсионного фонда в 2017 г.