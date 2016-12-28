14:03 28.12.2016 | Экономика | Новости     Новости Украины
100156837:mysnichenko

Пенсионный фонд следует сделать бездотационным, - Гройсман

Пенсионный фонд Украины должен быть бездотационным – уже в среднесрочной перспективе. 

Пенсионный фонд следует сделать бездотационным, - Гройсман

Об этом в рамках заседания украинского правительства 28 декабря заявил премьер страны Владимир Гройсман. По его словам - Пенсионный фонд Украины должен перестать являться дотационным, а пенсия должна стать выше – добавил он. Гройсман подчеркнул также, что шаги правительства Украины по повышению минимальной заработной платы оправданы.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в Минфине поведали о покрытии дефицита Пенсионного фонда. Также в ведомстве рассчитывают на рост поступлений от оплаты социального взноса – чтобы покрыть дефицит Пенсионного фонда в 2017 г.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив