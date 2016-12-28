Наличный доллар в среду набрал восемь копеек

Наличный евро повысился на 12 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по

27,15 гривен, а евро можно купить по 28,60 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,40-27,05, продажи 27,00-27,50 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,4772, продажи - 27,1449 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,30-28,20, продажи - 28,20-29,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,5701, продажи - 28,5965 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,500-4,350, продажи - 4,200-4,640 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,014, продажи - 4,469 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 27 декабря, наличный доллар повысился на копейку. Наличный евро также набрал копейку. Таким образом вчера доллар можно было купить по 26,38 гривен, а евро продавался по 28,48 гривен.