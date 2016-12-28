На реставрацию Мариинского дворца в 2017 году выделят 200 миллионов гривен

По сравнению с прошлым годов правительство выделили на 53% или 2,1 миллиарда гривен. Об этом говорится в тексте закона о госбюджете на 2017 год, обнародованном на сайте Верховной Рады.

Всего на Госуправление делами предусмотрено 2 096 356 800 гривен из которых 2 миллиарда 74 миллионов гривен предусмотрены для аппарата Госуправления делами, а 21,9 миллионов - для Национальной службы посредничества и примирения то есть на содействие урегулированию коллективных трудовых споров.

Вместе с тем, из предусмотренных аппарату 746,6 миллионов гривен на информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности президента и его Администрации - 20,5 миллионов пойдут на изготовление государственных наград и памятных знаков, а 1,3 миллиона - на выплату государственных премий.

На реставрацию и обустройство Мариинского дворца в Киеве выделено 200 миллионов гривен. Кроме того, 51 миллионов гривен выделен на финансовую поддержку Национального камерного ансамбля "Киевские солисты", Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал", информационного бюллетеня "Официальный вестник Президента Украины".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины опубликовала Закон Украины №1801-19 от 21 декабря 2016 года о государственном бюджете Украины на 2017 год.