Хватит кормить Россию: президент Татарстана выступил против кремлевского грабежа - ВИДЕО

Об этом во время заседания Государственно совета заявил президент республики Рустам Минниханов. Он подчеркнул, что их никто не спрашивал и никто с ними не согласовывал подобные действия.

Плюс еще есть попытка изменить соотношение по софинансированию. Те, кто хорошо работают, они вообще не должны получать федеральных субсидий. Это вообще глупости, куда страна идет, - задался вопросом Минниханов, назвав решение федеральных властей спонсировать дотационные регионы за счет средств донорских "выкачиванием" денег из успешных регионов.

Он также отметил, что власти не смогут потратить деньги на улучшение жизни в Татарстане, хотя именно в Татарстане люди работают, платят налоги и создают новые рабочие места.

Это самый легкий путь, который выбирают некоторые наши федеральные руководители. Наверное и президенту России докладывают, что это безболезненно, но такую политику можно сравнить с "раскулачиванием" во времена Сталина. Если есть какие-то решения, то они должны быть согласованы, просчитаны и не в одностороннем порядке приняты, – подытожил он.

Напомним, республика Татарстан является субъектом Российской Федерации. Там находится 800 миллионов тонн извлекаемой нефти, размер прогнозируемых запасов составляет свыше миллиарда тонн. В республике разведано 127 месторождений нефти. Здесь расположено второе по величине месторождение в России и одно из крупнейших мире - Ромашкинское.

Как сообщал УРА-Информ, Татарстан подал иск против Украины по делу об изменении акционеров в "Укртатнафте".