12:18 28.12.2016 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман представил план приоритетных действий правительства до 2020 года

Кабинет Министров Украины подготовил план приоритетных действий правительства до 2020 года.

Гройсман представил план приоритетных действий правительства до 2020 года

Он базируется на пяти ключевых целях. Об этом в среду, 28 декабря, на последнем в этом году заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, основа плана - это экономика и экономический рост. Это то, чего нам нужно достичь и в этом году на завершение мы видим тенденции к росту, - пояснил премьер, добавив, что среди приоритетов на последующие годы правительство выделило вопросы надлежащего управления, развития человеческих ресурсов, безопасности и обороны.

Наш план предусматривает, что конкретно мы должна сделать в экономике, чтобы она росла, как будет улучшено управление в нашей стране, чтобы на каждом уровне власть была более профессиональной и адекватной, что мы будем делать в секторе безопасности и обороны, - пояснил Гройсман.

Глава правительства также отметил, что разработанный документ может быть хорошей основой для утверждения, однако он должен пройти предварительное обсуждение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Гройсман заявил, что правительство планирует штрафовать работодателей Украины за невыплату минимальной зарплаты.


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