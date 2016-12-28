Гройсман представил план приоритетных действий правительства до 2020 года

Он базируется на пяти ключевых целях. Об этом в среду, 28 декабря, на последнем в этом году заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, основа плана - это экономика и экономический рост. Это то, чего нам нужно достичь и в этом году на завершение мы видим тенденции к росту, - пояснил премьер, добавив, что среди приоритетов на последующие годы правительство выделило вопросы надлежащего управления, развития человеческих ресурсов, безопасности и обороны.

Наш план предусматривает, что конкретно мы должна сделать в экономике, чтобы она росла, как будет улучшено управление в нашей стране, чтобы на каждом уровне власть была более профессиональной и адекватной, что мы будем делать в секторе безопасности и обороны, - пояснил Гройсман.

Глава правительства также отметил, что разработанный документ может быть хорошей основой для утверждения, однако он должен пройти предварительное обсуждение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Гройсман заявил, что правительство планирует штрафовать работодателей Украины за невыплату минимальной зарплаты.