Гройсман обещает провести земельную реформу до 2020 года

Правительство считает, что до этого времени можно сделать качественную реформу в интересах украинских граждан и нашего государства. Такое мнение высказал в среду, 28 декабря, на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман.

В то же время, премьер отметил, что правительство должно стимулировать развитие агропромышленного комплекса через различные программы поддержки.

В Украине должна быть создана новая система, которая будет отвечать за качество и безопасность пищевых продуктов, - заявил глава украинского правительства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Гройсман заявил что Кабмин подготовил план приоритетных действий правительства до 2020 года.