Гонтарева в задекларировала доход в 52,6 миллиона гривен

В реестре электронных деклараций она указала, что ее доход пополнился на 52 572 026 миллионами гривен от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав. Как сообщает пресс-служба регулятора, Гонтаревой в декабре этого года получила заработной платы по основному месту работы в сумме 193 967 гривен.

В то же время в документе указано, что сумму в 52 миллиона она получила как третий транш от продажи акций ICU Holdings Limited.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Гонтарева задекларировала два автомобиля Porsche и почти два миллиона долларов на счетах.