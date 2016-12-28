23:49 28.12.2016 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гонтарева в задекларировала доход в 52,6 миллиона гривен

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева сообщила о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Гонтарева в задекларировала доход в 52,6 миллиона гривен

В реестре электронных деклараций она указала, что ее доход пополнился на 52 572 026 миллионами гривен от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав. Как сообщает пресс-служба регулятора, Гонтаревой в декабре этого года получила заработной платы по основному месту работы в сумме 193 967 гривен.

В то же время в документе указано, что сумму в 52 миллиона она получила как третий транш от продажи акций ICU Holdings Limited.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Гонтарева задекларировала два автомобиля Porsche и почти два миллиона долларов на счетах.


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