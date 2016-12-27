18:22 27.12.2016 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине состояние дорог улучшится в 2019 году, - Новак

При росте финансирования "Укравтодора", а также создании дорожного фонда состояние автодорог в стране улучшится в 2019 г.

В Украине состояние дорог улучшится в 2019 году, - Новак

Об этом сообщил глава "Укравтодора" - Славомир Новак – в ходе итоговой пресс-конференции Мининфраструктуры Владимира Омеляна. Чтобы состояние автодорог осталось на том же уровне, но не хорошем.

Поэтому необходимо 14 млрд грн каждый год. Если жеиз года в год будут получать больше денег, то ситуация поменяется уже в 2019 г. - это при условии, если начнет работу дорожный фонд – отметил Новак. По его словам - Укравтодор в 2016 г. получил более 15 млрд грн., пять млрд грн из них потрачены на устранение долгов, а восемь млрд грн - на ремонт автодорог.

Как сообщал УРА-Информ, на дороги Кировоградщины в 2017 г. направят 1,3 млрд грн.


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