В Пенсионном фонде заверили, что пенсии на конец 2017 года особо не изменятся

Однако она касается более внутренних процедур таких, как например, Пенсионный фонд наконец внедрил бэк-офис и фронт-офис, разнес операции общения с пенсионерами и ведение пенсионного дела, и начисление пенсий.

Об этом в понедельник, 26 декабря, в эфире одного из украинских телеканалов заявила глава общественного совета при Пенсионном фонде Украины Галина Третьякова. По ее словам, таким образом, разводя эти коррупционные факторы можно сказать, для того чтобы во время верификации мы не получали отрицательный опыт.

В то же время Третьякова пояснила, что в пенсионной системе в 2017 году особо ничего не изменится. Она также спрогнозировала, что 12,5 миллионов пенсионеров и дальше будет получать пенсию, которая по состоянию на конец 2017 года будет составлять 1732 гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Пенсионном фонде рассказали о датах выплаты январских пенсий в декабре.