В новом году реформа будет предусматривать увеличение пенсий и сокращение дефицита ПФ, - Гройсман

Она будет предусматривать увеличение пенсий и сокращение дефицита Пенсионного фонда Украины. Об этом в понедельник вечером, 26 декабря, в эфире одного из украинский телеканалов рассказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Он также подчеркнул, что главной задачей правительства и парламента на следующий год станет системное реформирование пенсионной системы. Оно будет сопровождаться, однозначно, поднятием пенсий, однако это будет система, которая будет продуцировать не дефицит Пенсионного фонда, а будет его уменьшать и делать систему самодостаточной, - пояснил Гройсман, добавив, что лично намерен бороться с нелегальным трудоустройством, поскольку оно приводит к обеднению пенсионеров.

Те, кто сейчас работают неофициально, потом сами будут получать лишь минимальную пенсию, - подытожил глава правительства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Пенсионном фонде заверили, что пенсии на конец 2017 года особо не изменятся. 12,5 миллионов пенсионеров и дальше будет получать пенсию, которая по состоянию на конец 2017 года будет составлять 1732 гривен.