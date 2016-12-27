"Укравтодору" требуется семь миллиардов гривен на ликвидацию долгов

Об этом рассказал и.о. главы Госагентства автомобильных дорог Славомир Новак – в рамках итоговой пресс-конференции. По его словам – по итогам переговоров с президентом, а также с премьером и с депутатами было принято решение относительно увеличения финансирования строительства автодорог в 2017 г. – отметил Новак.

По его словам, при позитивном сценарии и выделении "Укравтодору" 18-ти млрд грн планируется отремонтировать 200 км автодорог и 80 мостов. Сейчас речь - только о ремонтах, без эксплуатации, а также погашение долгов. На эксплуатацию надо еще четыре млрд грн, а для устранения долгов необходимо семь млрд грн.

Как сообщал УРА-Информ, Новак анонсировал улучшение состояния дорог в 2019 г. – при должном финансировании.