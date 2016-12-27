15:17 27.12.2016 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина требования МВФ выполнила, - Кубив

Украина выполнила обязательства перед МВФ для получения очередного транша.

Украина требования МВФ выполнила, - Кубив

Об этом в рамках итоговой пресс-конференции сообщил первый вице-премьер - министр экономического развития Украины Степан Кубив. По его словам – касательно выполнения условий валютного фонда, то Украина по обязательствам МВФ свое домашнее задание выполнила – подчеркнул Кубив.

Ранее же министр финансов Александр Данилюк также сообщил, что Украина может получить очередной транш от МВФ, если своевременно примет Госбюджет на 2017 год.

Как сообщал УРА-Информ, в МВФ готовы продолжать сотрудничество с Украиной, но Нацбанк должен будет смереч свою институциональную независимость.


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