Украина получила второй транш помощи от Евросоюза

Сумма составила 55,125 миллионов евро. Об этом сообщили сегодня в Министерстве финансов Украины.

При этом в ведомстве отметили, что это является признание со стороны Евросоюза реформ в сферах борьбы с коррупцией, улучшения системы государственных закупок, прозрачности и подотчетности в сфере управления государственными финансами, а также реформы сферы госуправления, реформирования системы предоставления админуслуг, внедрения конституционной реформы и гармонизации избирательного законодательства и законодательства о финансировании политических партий.

Минфин также заверил, что эквивалент этой суммы в национальной валюте, как и средства первого транша, направляются на финансирование расходов общего фонда государственного бюджета Украины. При этом в украинском финансовом ведомстве отметили, что этот транш является последним в рамках указанного международного договора с ЕС, а первый транш в сумме 250 миллионов евро Украины получила в июле 2014 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Украина ожидала поступления во второй половине 2016 года второго транша кредита Евросоюза по программе макрофинансовой помощи на 600 миллионов евро, однако Брюссель отложил его выделение до отмены Киевом запрета на экспорт леса и урегулирования вопроса социальной помощи внутренним переселенцам.