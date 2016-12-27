22:56 27.12.2016 | Экономика | Новости
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Санкции США против России вступили в силу

Во вторник, 27 декабря, вступили в силу расширенные санкции Соединенных Штатов Америки против России.

Санкции США против России вступили в силу

Санкции были введены из-за оккупации Крыма. Соответствующая информация опубликована в Federal Register.

Таким образом, с сегодняшнего дня санкционный список США пополнен 23 юридическими лицами из России и Крыма, а также семью физическими лицами.

В частности, в него вошли президент медийного холдинга "Национальная Медиа Группа Кирилл Ковальчук, члены совета директоров банка "Россия", глава правления "Собинбанка" Олег Минаев и бизнесмен Евгений Пригожин.

Кроме того, список дополнили предприятия Стройпроект", "Крымские морские порты", "Крымская железная дорога", "РосХимТрейд" и "Транспетрочарт".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Европейский союз в понедельник, 19 декабря, принял решение продлить экономические санкций против Российской Федерации. Санкции будут продлены до 31 июля 2017 года.


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