Санкции США против России вступили в силу

Санкции были введены из-за оккупации Крыма. Соответствующая информация опубликована в Federal Register.

Таким образом, с сегодняшнего дня санкционный список США пополнен 23 юридическими лицами из России и Крыма, а также семью физическими лицами.

В частности, в него вошли президент медийного холдинга "Национальная Медиа Группа Кирилл Ковальчук, члены совета директоров банка "Россия", глава правления "Собинбанка" Олег Минаев и бизнесмен Евгений Пригожин.

Кроме того, список дополнили предприятия Стройпроект", "Крымские морские порты", "Крымская железная дорога", "РосХимТрейд" и "Транспетрочарт".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Европейский союз в понедельник, 19 декабря, принял решение продлить экономические санкций против Российской Федерации. Санкции будут продлены до 31 июля 2017 года.