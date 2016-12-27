Нацбанк во вторник укрепил курс национальной валюты

100 долл. США - 2636,5578 грн;

100 евро - 2754,1483 грн;

10 российских рублей - 4,3287 грн.

При этом регулятор установил на 27 декабря следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото -297077,12;

Серебро - 4134,39;

Платина -237976,90;

Палладий - 172047,32.

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 26 декабря, 2016 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл. США - 2626,6766 грн;

100 евро - 2743,8264 грн;

10 российских рублей - 4,3164 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины 15 сентября снизил учетную ставку до 15% годовых. Смягчение монетарной политики обусловлено дальнейшим снижением рисков ценовой стабильности и согласуется с целями по инфляции, которая по мнению Нацбанка на конец года составит 12% + / - 3 процентных пункта и на конец 2017 года 8% +/- 2 процентных пункта. Размер учетной ставки на уровне 15% годовых утвержден решением правления НБУ от 15 сентября 2016 номер 277-рш "О размере учетной ставки".