Наличный доллар во вторник незначительно повысился

Наличный евро также набрал копейку. Таким образом сегодня дрллар можно купить по 26,38 гривен, а евро продается по 28,48 гривен .

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,15-27,00, продажи 26,90-27,50 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,3780, продажи - 27,0618 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,20-28,10, продажи - 28,20-28,95 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,4286, продажи - 28,4772 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,600-4,300, продажи - 4,200-4,620 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,975, продажи - 4,439 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 26 декабря, наличный доллар повысился на одну копейку. Наличный евро набрал две копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 27,05 гривен, а евро можно было купить по 28,47 гривен.