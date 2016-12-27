11:16 27.12.2016 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Наличный доллар во вторник незначительно повысился

В обменных пунктах Украины во вторник, 27 декабря, наличный доллар повысился на копейку.

Наличный доллар во вторник незначительно повысился

Наличный евро также набрал копейку. Таким образом сегодня дрллар можно купить по 26,38 гривен, а евро продается по 28,48 гривен .

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,15-27,00, продажи 26,90-27,50 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,3780, продажи - 27,0618 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,20-28,10, продажи - 28,20-28,95 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,4286, продажи - 28,4772 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,600-4,300, продажи - 4,200-4,620 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,975, продажи - 4,439 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 26 декабря, наличный доллар повысился на одну копейку. Наличный евро набрал две копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 27,05 гривен, а евро можно было купить по 28,47 гривен.


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