17:54 27.12.2016 | Экономика | Новости     Новости Украины
100156752:mysnichenko

Луценко анонсировал повышение зарплат сотрудникам прокуратуры

Зарплата сотрудников прокуратуры в 2017 г. будет повышена на 61%.

Луценко анонсировал повышение зарплат сотрудникам прокуратуры

Это значит, что в среднем зарплата будет повышена на 15-18 тыс. грн. Так, в 2017 г. сотрудникам прокуратуры Украины повысят зарплаты. Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко - в рамках своего визита в Донецкую область - сказано в сообщении управления по связям с общественностью Генпрокуратуры.

По словам Луценко, зарплата сотрудников органов прокуратуры в 2017 г. вырастет на 61%, то есть примерно на 15-18 тыс. грн – все будет зависеть от выслуги лет. Также запланировано повышение компенсации расходов на аренду жилья с 2,5 тыс. гривен до 4 тыс. грн.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине с января минимальная зарплата будет повышена до 3200 грн.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив