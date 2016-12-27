Луценко анонсировал повышение зарплат сотрудникам прокуратуры

Это значит, что в среднем зарплата будет повышена на 15-18 тыс. грн. Так, в 2017 г. сотрудникам прокуратуры Украины повысят зарплаты. Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко - в рамках своего визита в Донецкую область - сказано в сообщении управления по связям с общественностью Генпрокуратуры.

По словам Луценко, зарплата сотрудников органов прокуратуры в 2017 г. вырастет на 61%, то есть примерно на 15-18 тыс. грн – все будет зависеть от выслуги лет. Также запланировано повышение компенсации расходов на аренду жилья с 2,5 тыс. гривен до 4 тыс. грн.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине с января минимальная зарплата будет повышена до 3200 грн.