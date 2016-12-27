Гройсман уверен, что до 2020 года Украина сможет полностью отказаться от импортного газа

Уже до 2020 года страны сможет полностью отказаться от покупки газа за рубежом. Такое мнение высказал в понедельник, 26 декабря, в эфире одного из украинских телеканалов премьер-министр Владимир Гройсман.

Глава правительства также отметил, что в текущем году будет добыто где-то плюс 50-70 миллионов кубов газа, в следующем году, добыча увеличится на 500 миллионов кубометров. Поэтому Гройсман уверен - к 2020 году Украина сможет отказаться от покупки газа и будет потреблять только свой.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, добыча природного газа в Украине в ноябре 2016 года по сравнению с аналогичным месяцем 2015 увеличилась на 13,2% и составила 1,6 миллиардов кубических метров.