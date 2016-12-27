07:32 27.12.2016 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман уверен, что до 2020 года Украина сможет полностью отказаться от импортного газа

Сейчас Украины берет курс на восстановление добычи украинского газа.

Гройсман уверен, что до 2020 года Украина сможет полностью отказаться от импортного газа

Уже до 2020 года страны сможет полностью отказаться от покупки газа за рубежом. Такое мнение высказал в понедельник, 26 декабря, в эфире одного из украинских телеканалов премьер-министр Владимир Гройсман.

Глава правительства также отметил, что в текущем году будет добыто где-то плюс 50-70 миллионов кубов газа, в следующем году, добыча увеличится на 500 миллионов кубометров. Поэтому Гройсман уверен - к 2020 году Украина сможет отказаться от покупки газа и будет потреблять только свой.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, добыча природного газа в Украине в ноябре 2016 года по сравнению с аналогичным месяцем 2015 увеличилась на 13,2% и составила 1,6 миллиардов кубических метров.


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