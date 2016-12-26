В Украине подорожал бензин и дизтопливо

В среднем на 50 копеек за литр поднялась стоимость всех видов топлива в сетях WOG, ОККО, SOCAR, UPG и KLO. Таким образом, цена бензина А-95 у мейджоров достигла 25,50 гривен за литр, дизельного топлива - 22,50 гривен за литр.

Как сообщает OilNews, ссылаясь на данные оперативного мониторинга рынка, цены также подняла крупнейшая консолидированная сеть АЗС группы "Приват" на 0,5 гривны за литр. Так А-95 на АЗС "Авиас", "Мавекс", ANP и "Укрнафта" выросли до 22,65-22,70 гривен за литр, а ДТ – до 20,50-20,55 гривены за литр. По данные мониторнга такая же ситуация сложилась и в большинстве региональных АЗС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, основной рост стоимости топлив припал на первые две недели декабря, когда произошел основной скачек котировок и ослабление курса гривны.