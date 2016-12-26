В Ивано-Франковске новые троллейбусы приобретут на средства ЕБРР

Кредит будет выделен на приобретение 35 низкопольных троллейбусов, а также нна реконструкцию троллейбусного депо, на расширение существующей сети электротранспорта. Об этом рассказали в пресс-службе ЕБРР.

Кредит. Согласно сообщению, будет сопровождаться грантом до 1 млн евро - из спецфонда акционеров ЕБРР. В пресс-службе также добавили, что закупка троллейбусов будет осуществлена в 2017 г. прозрачным образом. Они будут эффективнее, чем имеющиеся, большинство из которых уже достигли полного износа. Новый подвижной состав будет более экологичным.

Как сообщал УРА-Информ, в столице с 20 декабря в движение некоторых троллейбусов внесли изменения.