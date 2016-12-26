Порошенко надеется, что позиции Украины в рейтинге Doing Business улучшатся

Он защищает украинского производителя, украинского работника и значительно улучшает инвестиционный климат в стране. Поэтому, после тщательного анализа изменений в законодательство инвесторами и международными экспертами позиций Украины в рейтинге Doing Business должны улучшиться.

Такое мнение высказал в понедельник, 26 декабря, после подписания Бюджета на 2017 год президент Украины Петр Порошенко. Как отметили в пресс-службе главы государства, президент также подчеркнул, что завершен очень важный этап, который доказывает эффективность и важность согласованных и скоординированных действий правительства, премьера, парламента и президента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко подписал Закон "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" и заверил, что он доволен заложенными в него расходами на сектор обороны и безопасности страны.