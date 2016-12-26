Гройсман, заверил, что правительство переходит к выполнению Госбюджета-2017

Об этом заявил в понедельник, 26 декабря, во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Как сообщат пресс-служба Кабинета министров Украины, которая цитирует словам главы правительства, Гройсман также отметил, что Кабинету Министров еще предстоит принять ряд решений.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 26 декабря президент Петр Порошенко подписал Закон "О Государственном бюджете Украины на 2017 год".

Порошенко также остался довольным заложенными в нем затратами на сектор обороны и безопасности страны.