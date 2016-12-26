Аваков просит для Нацполиции еще три миллиарда гривен

Бюджет на 2017 год поможет до июля завершить по всей стране замену старых МРЭО на новые сервисные центры.
Однако сейчас полиции необходимо на увеличение заработной платы офицеров Национальной полиции дополнительное финансирование. Это около трех миллиардов гривен.
Об этом в воскресенье, 25 декабря, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. При этом он заверил, что по всей системе МВД - это около 360 тысяч человек и удовлетворительный бюджет на следующий год позволит это сделать.
Для Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в бюджете на 2017 год предусмотрены расходы в сумме 3878,8 миллионов гривен, что на 1431,5 миллионов больше, чем в прошлом году. Это также позволит повысить минимальный уровень заработной платы с 3100 до 5000 гривен, - пояснил министр, добавив, что миграционная служба, Нацгвардия и Госпогранслужба получили бюджет для развития и роста.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Аваков заявил, что не собирается уходить в отставку после перестрелки в Княжичах под Киевом.