Аваков просит для Нацполиции еще три миллиарда гривен

Однако сейчас полиции необходимо на увеличение заработной платы офицеров Национальной полиции дополнительное финансирование. Это около трех миллиардов гривен.

Об этом в воскресенье, 25 декабря, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. При этом он заверил, что по всей системе МВД - это около 360 тысяч человек и удовлетворительный бюджет на следующий год позволит это сделать.

Для Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в бюджете на 2017 год предусмотрены расходы в сумме 3878,8 миллионов гривен, что на 1431,5 миллионов больше, чем в прошлом году. Это также позволит повысить минимальный уровень заработной платы с 3100 до 5000 гривен, - пояснил министр, добавив, что миграционная служба, Нацгвардия и Госпогранслужба получили бюджет для развития и роста.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Аваков заявил, что не собирается уходить в отставку после перестрелки в Княжичах под Киевом.