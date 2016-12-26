20:55 26.12.2016 | Экономика | Новости     Новости Украины
100156672:Polishuk

АМКУ оштрафовал ПриватБанк на 82,6 тысяч гривен

Антимонопольный комитет Украины в понедельник, 26 декабря, принял решение оштрафовать "ПриватБанк".

АМКУ оштрафовал ПриватБанк на 82,6 тысяч гривен

Коммерческий банк должен уплатить 82 тысячи 600 гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Как сообщает пресс-служба АМКУ, нарушения были в виде представления информации в неполном объеме Антимонопольному комитету по требованию председателя Комитета в установленный им срок.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, председателем правления ПриватБанка назначили Александр Шлапака.

18 декабря Кабинет министров Украины на заседании рассмотрел вопрос обеспечения стабильности в финансовой системе страны.

Принимая во внимание результаты заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, правительство поддержало предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО "ПриватБанк" в стопроцентную государственную собственность.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив