АМКУ оштрафовал ПриватБанк на 82,6 тысяч гривен

Коммерческий банк должен уплатить 82 тысячи 600 гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Как сообщает пресс-служба АМКУ, нарушения были в виде представления информации в неполном объеме Антимонопольному комитету по требованию председателя Комитета в установленный им срок.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, председателем правления ПриватБанка назначили Александр Шлапака.

18 декабря Кабинет министров Украины на заседании рассмотрел вопрос обеспечения стабильности в финансовой системе страны.

Принимая во внимание результаты заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, правительство поддержало предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО "ПриватБанк" в стопроцентную государственную собственность.