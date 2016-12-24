Цена нефти Brent установилась выше 55 долл. за баррель

Об этом передает Bloomberg.

Отмечается, что стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,20%.

"Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 53,02 доллара за баррель, прибавив 0,13%", - говорится в сообщении.

Также добавим, встреча ОПЕК состоялась в Вене 30 ноября. Во время нее картель договорился о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день.

В свою очередь, страны вне ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти на 558 тыс. баррелей в день.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее цены на нефть марки Brent выросли в цене до 55,55 доллара за баррель, прибавив 0,49%.