Цена нефти Brent установилась выше 55 долл. за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале выросли в цене до 55,16 доллара за баррель.
Об этом передает Bloomberg.
Отмечается, что стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,20%.
"Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 53,02 доллара за баррель, прибавив 0,13%", - говорится в сообщении.
Также добавим, встреча ОПЕК состоялась в Вене 30 ноября. Во время нее картель договорился о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день.
В свою очередь, страны вне ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти на 558 тыс. баррелей в день.
Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее цены на нефть марки Brent выросли в цене до 55,55 доллара за баррель, прибавив 0,49%.