На ремонт Дворца спорта предусмотрено 45 миллионов гривен

Именно там состоится чемпионат мира по хоккею. Об этом рассказал вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко – в рамках заседания Оргкомитета по проведению чемпионата мира по хоккею-2017 - в дивизионе ІА – сообщает Правительственный портал.

Кириленко также сообщил, что в госбюджете на 2017 г. было предусмотрено 45 млн грн - на ремонт Дворца спорта, где пройдут матчи чемпионата.

Участники заседания - министр молодежи Игорь Жданов, а также глава Федерации хоккея Анатолий Брезвин, тренер сборной команды Александр Савицкий, уже ранее обсудили вопросы разработки и принятия нормативно-правовых актов, обеспечения трансляции матчей, охраны общественного порядка, создание фан-зон.

Как сообщал УРА-Информ, ранее на Оболони был завершен ремонт наружного освещения.