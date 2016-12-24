02:34 24.12.2016 | Экономика | Новости     Новости Украины
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На ремонт Дворца спорта предусмотрено 45 миллионов гривен

В госбюджете-2017 было выделено 45 млн грн - на ремонт Дворца спорта.

На ремонт Дворца спорта предусмотрено 45 миллионов гривен

Именно там состоится чемпионат мира по хоккею. Об этом рассказал вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко – в рамках заседания Оргкомитета по проведению чемпионата мира по хоккею-2017 - в дивизионе ІА – сообщает Правительственный портал.

Кириленко также сообщил, что в госбюджете на 2017 г. было предусмотрено 45 млн грн - на ремонт Дворца спорта, где пройдут матчи чемпионата.

Участники заседания -  министр молодежи Игорь Жданов, а также глава Федерации хоккея Анатолий Брезвин, тренер сборной команды Александр Савицкий, уже ранее обсудили вопросы разработки и принятия нормативно-правовых актов, обеспечения трансляции матчей, охраны общественного порядка, создание фан-зон.

Как сообщал УРА-Информ, ранее на Оболони был завершен ремонт наружного освещения.


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