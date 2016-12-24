15:25 24.12.2016 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Минагрополитики ожидает рост экспорта зерна

Экспорт зерна в 2016/2017 году возрастет до 41,5 млн тонн. 

Минагрополитики ожидает рост экспорта зерна

Такой прогноз ранее озвучил министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовый – сообщили в пресс-службе Минагрополитики.

По итогам январского пересмотра зерновых балансов будет увеличен прогнозный экспорт кукурузы - в 2016/2017 году - на 1,3 млн тонн - до 18,5 млн тонн. По этой причине - если к оценке экспорта в 40,2 млн будет добавлено 1,3 млн кукурузы, то получится 41,5 млн тонн – отметил министр.

Как сообщал УРА-Информ, состоянием на ноябрь 2016. украинские аграрии уже намолотили 61,6 млн тонн зерновых. Об этом ранее сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики Украины.


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