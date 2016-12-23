Владимир Гройсман предсказал цифры ВВП

По словам Владимира Гройсмана, согласно результатам 2016-го года, ожидается рост ВВП на уровне 1,5%. С таким заявлением чиновник рассказал на встрече со студентами КПИ.

"Мы уже в этом году будем иметь рост 1,5%, тогда, когда в прошлом году было 10% падения, 43% - инфляция", – подчеркнул Гройсман.

При этом глава правительства также добавил, что следующий год станет годом экономического роста.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно Гройсман обратился к некоторым депутатам. Он не поскупился на "комплименты" и обозвал их профессиональными бездарями. В частности, на орехи досталось тем, кто раскритиковал бюджет на 2017-й год.