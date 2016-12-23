Реконструкция "Укргидроэнерго" обойдется в 22,3 миллиарда гривен

Так, Кабмин Украины одобрил проект реконструкции станций "Укргидроэнерго" стоимостью 22,328 млрд грн. Об этом сказано в распоряжении №996 от 21-го декабря, обнародованном на правительственном портале.

Согласно сообщению Кабмина, принятие решения создаст все условия для проведения реконструкции 65-ти гидроагрегатов Днепровского каскада, а также для шести гидроагрегатов Днестровской ГЭС-1. Это, в свою очередь, увеличит мощность ГЭС. Известно, что финансирование работ будет вестись за счет средств Европейского инвестиционного банка, Евробанка реконструкции и развития и средств на производство электрической энергии "Укргидроэнерго".

Как сообщал УРА-Информ, Украине может быть выделено от МВФ 5,4 млрд долл.