Подготовка к "Евровидению" идет по плану, - Гройсман

Все лица, которые отвечают за его подготовку сейчас должны эффективно работать ради успешного проведения конкурса. Такое мнение высказал в четверг, 22 декабря, во время рабочего совещания по вопросам подготовки к проведению в 2017 году песенного конкурса "Евровидение", премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, участники совещания сегодня обсуждали вопрос разработки и принятия необходимых нормативно-правовых актов, творческую концепцию, место и официальные локации проведения "Евровидения", меры по обеспечению безопасности во время подготовки и проведения песенного конкурса и тому подобное.

В совещании приняли участие вице-премьер-министра Украины Вячеслав Кириленко, Павел Розенко и Владимир Кистион, министр культуры Украины Евгений Нищук, Киевский городской голова - глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, Председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Украина Олег Наливайко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Министерстве финансов ожидают, что на Евровидение-2017 будет потрачено 455 миллионов гривен.